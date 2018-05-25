Galatasaray başkan adaylarından Mustafa Cengiz, Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e konuştu...

Mustafa Cengiz ‘Fatih Terim’i biz getirdik’ diyor. Gerçekten böyle mi oldu?

- Fatih hocaya biz 2 sene önce de gittik. O zaman da getiriyorduk. Ama Sayın Yıldırım Demirören bunu istemedi. Onunla da Fatih hocayla da görüştüm. Müsade etmediler. Fatih Terim’le ilgili temasımız Mustafa Cengiz’in söylemiyle ilgili değil... ”



- Östersunds’a elendiğinizde, neden Terim yerine Lucescu’ya gittiniz?

- Lucescu’yu antrenör olarak getirmeyecektik. Biz onu farklı bir pozisyon için düşündük. Eğer antrenör arasaydık o gün Terim’e giderdik.



- Eğer seçilirseniz Fatih Terim’le istikrar adına uzun süreli bir sözleşme yapmak istiyor musunuz?

- Sayın Terim’le ilgili Galatasaraylılar’ın söyleyeceği her şey pozitif... Baba Gündüz, Metin Oktay Galatasaray için ne ifade ediyorsa Fatih Terim de onu ifade ediyor. Terim, kulüple etle tırnak olmuş, yaşayan bir efsane. Teklif götürdüğümüzde hiç düşünmeden ‘Hazırım’ dedi. Bu tam bir Galatasaraylı duruşu... Terim daha Galatasaray’a çok uzun yıllar hizmet edecektir. O yüzden kimse bu konular üzerinden Galatasaray’ı yıpratmaya kalkmasın. ‘21. şampiyonluk Galatasaray’a çok yakıştı’





- Sezon başında tüm oyuncuları da siz aldınız. Sonra Fatih Terim’le anlaştınız. Şimdi takım şampiyon oldu. Neler söylemek istersiniz?

- Elbette ki şampiyonluk sezon başında bir planlamayla hazırlanmıştı. Yepyeni bir takım kurduk. Yorulmuş ve şampiyonluğa doymuş bir kadro vardı. Çok zorlu bir 2 sene geçirdik. Geçmişten gelen sorunlar nedeniyle UEFA’dan men cezası aldık. Bunların oyuncular ve taraftarlar üzerindeki etkisi kötü oldu. Sezon başında önemli oyuncuları kadromuza kattık. Takımın omurgasını sağlamlaştırdık. 10 transfer yaptık, 8-9’u devamlı sahadaydı. Şampiyonluk buna bağlı olarak geldi. Sporcularımızı, teknik direktörümüzü ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın bu şampiyonluğa hem mali yönden hem de moral motivasyon açısından çok ihtiyacı vardı. Ben de bu işi kuran kişi olarak bütün Galatasaraylılar ile birlikte gurur duydum, çok sevindim. Bununla ilgili de şu manşeti görmek isterim: 21. şampiyonluk Galatasaray’a çok yakıştı.



'RİVA'DAN 1 MİLYARA YAKIN FAYDA SAĞLANDI'

- Riva’dan 500 milyon dolar gelecekti demiştiniz, bu para gelecek mi?

- Emlak Konut’tan ilk gelen para 342 milyon TL, o günkü kura göre 95 milyon dolar. 342 milyon TL’yi sermaye artışı olarak koyduk. Dövize endeksli kredileri kapattık. O günkü doları alış kurumuz 3.60 civarındaydı. Bugün dolar 5’e yaklaştı. Buradan elde edilen kur farkı faydasından bahsetmiyorum bile... İki defa sermaye artışı yaptık.

‘BİZ YAPTIK BUNU’

- Sermaye artışını Mustafa Cengiz ‘Ben yaptım’ diyor ama...

- Allah aşkına biz 342 milyon TL’yi oraya sermaye artırımı için koymasak, sermaye artışı olur muydu? Biz yaptık bunu. SPK ile 2 sefer görüştüm ve 2 kademede şirketin sermayesini 540 milyon liraya çıkarmamız gerektiğini anlattım. İlk olarak 108 milyona çıkardık, 45 milyon TL geldi. İkincisini de hazırladık, Şubat’ta onayladılar. Hazırlık sürecini biz yaptık. Toplamda 200 milyon TL geldi. Finansal rahatlamasıyla beraber, iyi transfer yapma olanağımız oldu ve şampiyon olduk. Ndiaye’nin satışıyla 75 milyon TL geldi. Bakın gelen 342 milyon her şeyi üst üste koyduğunuzda 1 milyara yakın fayda sağladı. İşte bu da Riva’dan gelen küçük bir parça... İnşaat tamamlanınca da 1.5 milyara yakın alacağım.

‘HESAPLARDA ARTIYA BİLE GEÇİYORUZ’

- Mevcut borç kapanır mı?

- Borç alacak farkımız 1.1 milyar lira ve sırf Riva ile Florya’dan 1.5 milyar TL daha gelecek. Sadece Riva’nın 3’te 1’inden aldığımız 342 milyon lira, sermaye arttırımı, şampiyonluk, gişe ve mağazacılık gelirleriyle 1 milyar liralık fayda sağladı. Böylece borç 800 milyonlara kadar iniyor. Gayrimenkullerden gelecek parayı hesap edince artıya bile geçiyoruz.

‘OTEL PROJESİ NİYE TENKİT EDİLİYOR?’

- Mecidiyeköy’de inşaatı devam eden otelden Galatasaray’a 5 milyon dolar yıllık kira gelecek dediniz. Otel hala açılmadı...

- 2014’teki turizm şartlarını ele alırsak, rakam aynen söylediğim gibi... İstanbul’daki turizmin terör saldırıları sonucu aşağı doğru gitti. Biz de otelin açılışını geciktirdik. Nitekim şu anda turizm yükselişte ve otelin bitirilme zamanı geldi. Otel için krediye kefil oldum. Dolayısıyla görevim o inşaatı tamamlayıp, kefaletimin boşalmasını sağlamak. 17 bin metrekare binanın metrekaresi 5 bin dolar deseniz, 85 milyon dolarlık bir değer kazandırdık. Bunun neresi tenkit ediliyor anlamıyorum! O günlerde 5 milyon rakamı doğruydu. Turizm yükselince de aynı miktarlar olacak.



‘FATİNOĞLU'NUN İDDİALARI CAHİLCE’

- Ali Fatinoğlu, ‘Galatasaray Adası’nın yıkımı için belediyeye Özbek başvurdu’ dedi...

- Buna cevap verilmez... Galatasaray’a ömür boyu hizmet etmiş biri, Galatasaray’ın bir gayrimenkulünü yıktırmak, zarar vermekle suçlanıyor. Galatasaray etiğinde böyle bir şey yok. Bu cahillikten öte bir şey değil. Süreci bilmemekle ilgili... Beşiktaş Belediyesi’ne yazılan o yazı Duygun ağabeyin başkan olduğu dönemdir. Bahsettiğiniz kişi cemiyette bunu dile getirince Duygun ağabey de ona gereken cevabı zaten verdi. Karalamak için yapılıyor. Yasal prosedürleri inceleyebilirler.



'ALBAYRAK KİMLERİ GETİRMİŞ BAKSINLAR'

- Sezon başında yapılan transferlere 40 milyon Euro harcanması tartışma yarattı.

- Hiç katılmıyorum... 40 milyon Euro harcadık ama 20 milyon Euro’luk da oyuncu sattık. O zaman 20 milyon harcamış olduk. Çok iyi bir takım kurduk ve gişe gelirlerimiz her maç için 1 milyon Euro arttı. Yatırdığımız parayı geri aldık. Şampiyonluk da cabası...



- Albayrak, ‘Ben o transferleri 25-30 milyon Euro altına yapardım’ dedi...

- Bizim yaptığımız transferler de ortada Sayın Albayrak’ın geçmiş dönemlerde yaptığı transferler de ortada... Merak eden onun dönemlerine dönüp, o ne yapmış ona baksın!



‘RAKİPLER DAHA BORÇLU ‘GALATASARAY BATTI’ DENİYOR’

- Mustafa Cengiz, ‘Ben 652 milyon TL 2.5 senede borç yapsaydım, aday olmazdım’ dedi. Siz ne düşünüyorsunuz?

- Bu sayın Cengiz’in kendi fikridir. Sayın Cengiz’in Teknokent’in yapılmasının planlandığı kapalı spor salonu kimin projesi? Mecidiyeköy’deki bina kimin projesi? Galatasaray’ın son 10 senesine bakın. Galatasaray üretmediği için bu miktar zararları hep yapmış zaten. UEFA o dönemlerle ilgili bize ceza verdi zaten... Aysal döneminde zarar 160 milyon Euro. Bugünkü kurla yaklaşık 1 milyar TL ediyor. Benim bütün çabam Galatasaray’ı bu sarmaldan çıkarmaya yönelik. 12 tane proje yapmışız. Bu projelerle Galatasaray’ın çıkışını hazırladık. Rakiplerimizin borçları bizden çok daha fazla... Ancak ‘Galatasaray battı’ deniliyor!

‘GEÇMİŞE DEĞİL GELECEĞE BAKALIM’

- Ocakta aldığınız seçim kararından dolayı pişman mısınız?

- Seçim kararı o zaman alınması gereken bir karardı. Artık geçmişin konuşulması Galatasaray’a fayda getirmez. Bu seçimin konusu Galatasaray’ın geleceği olması lazım... Biz bu 4 aylık süreçte şapkamızı önümüze koyup geçmişte neyi yaptık veya yapmadık bunları düşündük. Ben Galatasaray’ın geleceği için muhteşem projeler yaptım ve hazırladım. Sloganımız yeni nesil, yani üreten Galatasaray...