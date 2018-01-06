Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da mali sorunlar, teknik direktör Fatih Terim’in alınacak oyuncular konusunda ince eleyip sık dokumasına neden oluyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; ilk olarak mutlaka bir sol bek transfer edip ardından da forvet almak isteyen Terim’le görüşen başkan Özbek’in, İmparator’a ekonomik sıkıntılardan dert yandığı bildirildi. Transferde önceliğin bonservisi elinde olan oyunculara verilmesini isteyen Dursun Özbek’in, “Paramız yok hocam, çok fazla açılmayalım” dediği öğrenildi.

SPORTİF A.Ş. KAR ETMELİ

Yaptığı konuşmalarda Mayıs 2018’in önemine dikkat çeken başkan Özbek, Sportif A.Ş.’nin zarar etmesinden çekiniyor. Bu nedenle sportif harcamaları minimuma indirmeye çalışan ve önümüzdeki 3 sezon boyunca bonservis ödemeden transfer yapma zorunluluğu bulunan Sarı-Kırmızılılar’ın 1 numarası, 31 Mayıs 2018’de kar açıklamak istiyor.

4 yıldır üst üste zarar açıklayan Cimbom eğer bu yıl da zarar ederse, SPK’daki yeni mevzuata göre Kayyum, Sportif A.Ş. yönetimine 2 kişi atayabilme hakkını eline geçirecek.

TUDOR'LA REKOR TRANSFER YAPILMIŞTI

Sezon başında Igor Tudor’un isteğiyle takımı neredeyse tamamen yenileyen Özbek yönetimi, 10 yabancı futbolcuyla kadrosunu güçlendirmişti. Bu oyunculara toplamda bonuslar hariç 39 milyon 550 bin Euro’luk bonservis ücreti ödeyen Sarı-

Kırmızılılar, bir transfer döneminde en çok parayı harcayarak kulüp tarihine geçmişti. Ancak Hırvat teknik adamı gönderdikten sonra göreve Fatih Terim’i getiren yönetim, ara transferde kemer sıkma politikası uygulamaya karar verdi.