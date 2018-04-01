Galatasaray'ın 2018 Yılı olağan Mali Genel Kurulu dün yapıldı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede en çok merak edilen konu eski başkan Dursun Özbek ve yönetiminin ibra edilip edilmeyeceğiydi. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre saat 10’da başlayan kongre yaklaşık 12 saat sürerken, Özbek’e yönelik eleştirilerin olduğu toplantıda zaman zaman tansiyon çok yükseldi... İki kez kavga çıkan kongrede; ibra oylamasına geçilmeden önce Dursun Özbek, kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı.

OTEL HARCAMALARINI SİLDİ

Otel harcamalarıyla ilgili olarak eleştirilere yanıt veren Özbek, “Bizim, Galatasaray’a verdiğimiz otel hizmetleri çok speküle ediliyor. Bizim 1 lira talebimiz yok. Galatasaray’a Özbek Turizm’in verdiği hizmetlerden dolayı 1 kuruş alacağı yoktur. nokta. Kasa kolaylığı yaptık. Faizleri yasal olarak kesmek zorundayız. Kanunun kısıtladığı yüzde 5 oranına dikkat etmek gerekiyor. Çocuklarıma da vasiyet ettim. ‘G.Saray’a yapılan hizmetten doğabilecek faiz gibi durumdan 1 lira tahsil etmeyin’ dedim. 2.5 sene başkan olarak alnımın akıyla hizmet verdim. Bu hizmetler sırasında hiçbir zaman ihanet içinde olmadım. Elinizi vicdanınıza koyun. Beni ya ibra edin ya da etmeyin. Ben sizlere hakkımı helal ediyorum, lütfen siz de hakkınızı helal edin” dedi.

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Özbek’in bu sözlerinin ardından genel kurul divan başkanı Metin aslan yönetiminde ibra oylamasına geçildi. Eski başkan Dursun Özbek yönetiminin 2017 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edildi. Genel kurulda son oylama ise denetleme kurulu için yapıldı ve bundan da ibra çıktı. Büyük sevinç yaşayan Özbek, oylama biter bitmez kürsüye çıkarak üyelere teşekkür etti. “En büyük Galatasaray” diyerek salonu inleten ve bestelere eşlik eden Özbek, diğer üyelerin tebriklerini de tek tek kabul etti.

ÖZBEK'TEN 'MAYISTA GÖRÜŞÜRÜZ' İMASI!

İbra edilmesinin ardından büyük sevinç yaşayan Dursun Özbek, kürsüye çıkarak tezahürat yaptı... Kendisine destek veren üyelerin tezahüratlara eşlik etmesiyle coşkusu daha da artan başkan Özbek’in kürsüden inmeden önce yumruğunu havaya kaldırarak “Görüşeceğiz” dediği gözlendi. Dursun Özbek’in bu hareketiyle mayısta yapılacak olan seçimi ima ettiği ifade edildi.