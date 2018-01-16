Sarı-kırmızılı kulüpte 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi 1905 Galatasaraylı Yönetici Ve İşadamları Derneğinin Levent'teki merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan Özbek, transferle ilgili konuştu.

Özbek, önlerindeki seçime rağmen çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek, "Seçim var diye hiçbir çalışmayı askıya almadık. Galatasaray'ın eksikleri ve ihtiyaçları belli. Bu anlamda çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Kimse bu konuda endişe etmesin. Bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Futbolda eksiklerimizin başında sol bek geliyor. Antalya'da bu konuda Fatih hoca ile güzel bir çalışma yaptık. İnşallah yakında neticesini alacağız." şeklinde konuştu.