Dursun Özbek, Tudor'dan savunma isteyecek

M.Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın davetiyle önceki gün oynanan karşılaşmayı statta takip eden başkan Dursun Özbek evine üzgün döndü. Taraftarların, “Tudor’u gönder başkan” sözlerini de işiten Özbek, bugün Florya’ya çıkarma yapacak. Burada İgor Tudor ve futbol direktörü Cenk Ergün ile birlikte üçlü bir zirve gerçekleştirilecek. Tudor’dan savunma isteyecek olan Özbek, genç teknik adama aba altından sopa göstererek gözdağı verecek.

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