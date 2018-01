Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Vakfı (TFV) tarafından hazırlanan Stadyum dergisinin Ocak sayısına açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Özbek, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak benim önem verdiğim hususlardan bir tanesi; özellikle Süper Lig kulüpleriyle beraber sorunlarımıza çözüm bulmak. Bu manada Cumhurbaşkanımıza kulüplerin hem maddi sorunlarını düzeltmek adına hem de altyapı sorunlarının çözümüyle ilgili projelerimizi sorduk. Bir kısmını da Spor Bakanımıza ilettik. Kendileri de bu projelerle çok ilgilendiler.

Onlardan, bugüne kadar Kulüpler Birliği tarafından yapılmamış bir proje olan; 18 kulübün yöneticileri, sportif direktörleri, doktorları ve kulübe hizmet eden bütün çalışanlarla ilgili komisyonun kurulmasıyla alakalı destek istedim. Konu başlıklarımıza baktığımız zaman;

1- Tribündeki terörü nasın bitiririz?

2- Sporcunun sağlık problemlerini nasıl çözeriz?

3- UEFA kriterlerini yerine getirme konusunda neler yapılabilir?

4- Mağazacılık ve pazarlama

5- Saha bakımı

Bu sayıları çokça arttırarak devam ediyoruz. Özellikle UEFA kriterleriyle ilgili 8 tane komisyon kurduk. Bu komisyon faaliyetlerine devam ediyor. Bunların hepsi 18 Süper Lig kulübünün profesyonellerinden oluşuyor" ifadelerini kullandı.



Türk futbolunda her zaman gündemdeki yerini koruyan yabancı sınırlaması alakalı da konuşan Özbek, "Bu konuyla ilgili TFF Yönetim Kurulu'na bir çağrı yaptık. Bir çalıştay hazırlığı içerisindeyiz. Futbolun bütün paydaşlarını toplayacağımız bir çalıştayla konuyu ele alacağız. Yabancı oyuncu sınırlamasının ülkeyi nereye götüreceği? Ne getireceği? Finansal boyuta nasıl katkı sağlayacağı? konularında bir hazırlık içindeyiz. Ben bunu çok önemsiyorum neticede futbolun ana aktörleri Süper Lig'de oynayan 18 takım. Elbette ki TFF 1. Lig ve 2. Lig çok önemli. Onlarla da temas edip sıkıntılarını paylaşacağız. Bu çalışmayı Kulüpler Birliği'nin ana görevlerinden biri olarak görüyorum" açıklamasında bulundu.



Florya'daki tesislerin Galatasaray'a yetersiz geldiğini ve buradan bir an önce taşınmak için çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Başkan Özbek, "Bizim Büyükçekmece'de 100 dönümlük arazimiz var. Çok değerli bir yer ve orası Galatasaray'ın insiyatifinde. Konuyla ilgili Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile görüştüm. Galatasaray A Takımı'nı oraya taşımak biraz zor. Çünkü orası yeşil alan ve bunun için bir yapılaşmaya, tesisleşmeye, konaklamaya ihtiyacımız var. Şu an için böyle bir imkan olmadığı için böyle bir tasarrufumuz yok. Bizim Florya'da iki tane nizami saha var. A Takım bir sahada, alt yapı diğer sahada maçlarını yapıyor. Diğer sahaların hepsi yarım ve nizamı değil. Bugün itibariyle tesisleşmenin önemi de çok yüksek. Her gün aynı sahada antrenman yaptığı için zemin çabuk bozuluyor. Bu yüzden Florya'daki tesislerimizden Kemerburgaz'a taşınacağız. Buranın statla arası 8 dakika. 6 tane nizami saha olacak. Yasal izinler bitmek üzere. Alt yapının gelişmesi için bu tesislere ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

(UA-SK-S)