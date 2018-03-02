Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 9-16 Şubat 2018 tarihleri arasında 2017-Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-DUS) tercih işlemleri alınmıştı. Merakla beklenen 2017 DUS yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki, DUS yerleştirme sonuçları nereden, nasıl görüntülenir? İşte 2018 DUS yerleştirme sonuçları ile ilgili merak edilenler...

DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2017

ÖSYM, 2017 DUS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 9-16 Şubat 2018 tarihleri arasında alınan 2017-DUS tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

2017 DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçme ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilecek adaylar, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilmektedir.

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