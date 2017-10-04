Beykoz'da geçen şubatta düştüğü kuyudan 11 gün sonra kurtarılan ve Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği'nin (HAÇİKO) koruma altına aldığı "Kuyu" köpek, güvenli bir ortamda yaşamını sürdürüyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul İtfaiyesi'nce sahiplenilen Kuyu, ölümcül bir hastalığa yakalandı. İlk müdahale sonrası ise HAÇİKO tarafından sahiplenildi. Dernek Başkanı Ömür Gedik, Kuyu'nun sevgiyle bakıldığını söyledi.

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