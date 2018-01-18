ABD’nin Chicago kentinde 3 kişilik bir paraşütçü grubu sıra dışı bir gösteriye imza attı. Ekip, yaklaşık 3 bin metre irtifada uçaktan büyük bir koli attı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre serbest düşüşe geçen koliden, kısa bir süre sonra bir kadın paraşütçü çıktı. Paraşütçü, kısa süre serbest düşüşe devam ederken cep telefonu ile uçaktakilerin ve kendisinin fotoğrafını çekti.

Çılgın sporcu, daha sonra paraşütünü açarak güvenle yere indi.

paraşütçü

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