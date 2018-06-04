BBC'nin haberine göre Duterte, Güney Kore'de bir etkinlikte, çoğunluğu Filipinli işçilerden oluşan kalabalığa hitap ederken sahneye çağırdığı iki Filipinli kadından birini kendisini dudağından öpmeye ikna etti.

Filipinler kadın hakları örgütü Gabriela tarafından yapılan açıklamada, Duterte'nin davranışı, "kadın düşmanı bir devlet başkanının tiksindirici numaraları" olarak nitelendirildi.

Örgüt, Duterte'yi yargısız infazlar, vergi reformları ve yolsuzluklar nedeniyle hızla düşen popülaritesini gizlemek amacıyla sürekli "maço" tavırlar sergilemekle eleştirdi.

Duterte'nin, Filipinli kadını toplum önünde öpmesine sosyal medyada da tepkiler geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Duterte'nin hareketini "istismar" olarak nitelerken, bazıları da devlet başkanının otoritesini kullanarak yoksul bir kızı zorla ikna etmek için kullandığını yazdı.

İKİ EŞİM OLDUĞU İÇİN MAAŞIM DAHA FAZLA OLMALI

Duterte daha önce de maaşının yetersiz olduğunu belirterek, "Çok yoruluyorum fakat buna karşın ne kadar kazandığımı biliyor musunuz? 200 (bin Filipinler pesosu, 3.860 ABD doları), iki karım var, bu nedenle bana soracak olursanız ideal maaşım 1 milyon 500 bin olmalı. Şaka yapmıyorum." açıklamasında bulunmuştu.

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