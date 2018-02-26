Iloilo kentindeki askeri bir tesiste konuşan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, maaşının yetersiz olduğunu belirtip yemek için ayrıca ücret almadığını da ekledi. "Çok yoruluyorum fakat buna karşın ne kadar kazandığımı biliyor musunuz? 200 (bin Filipinler pesosu, 3.860 ABD doları)" diyen Duterte, esprili bir dille, "İki karım var, bu nedenle bana soracak olursanız ideal maaşım 1 milyon 500 bin olmalı. Şaka yapmıyorum." dedi.

Duterte devlet başkanlığı göreviyle ilgili "Gerçekten çok yorucu. Oradan oraya uçuyor, herkesi selamlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER