Düve alım desteği başvuruları 10 Ekim'de son buluyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin konuya ilişkin yaptığı açıklamada,şu detaylara yer verdi:

"Bakanlıkça yetiştirici bölgesi olarak belirlenen illerde ve Bakanlıkça belirlenen mera, iklim yapısı, yetiştirici kültürü uygun diğer illerde TÜRKVET'e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 200 baş düve alım bedelinin yüzde 30'unun hibe olarak verilecek. Bu yıl için başvurular 11 Eylül-10 Ekim 2017 tarihleri arasında 30 gün süreyle alınacaktır. Yetiştiricilerimiz düve alım desteği kapsamında, kombine ve etçi ırklar Simental, Kırmızı/Siyah Angus, Hereford, Limuzin, Şarole ve Belçika Mavisi ırklarından alabileceklerdir. Bakanlığımız tarafından gebe düveler için desteklemeye esas birim fiyat 8.500 TL, 8-13 aylık boş güveler için ise 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Yetiştiricilerimiz başvurularını bağlı oldukları İl ve İlçe Müdürlüklerimize yapabileceklerdir. Tarım ve Hayvancılık alanında bölgemiz ve ülkemiz için yüksek katma değer oluşturan ilimiz için çok faydalı olacağına inandığımız bu projeye ilimiz yetiştiricilerinin rağbet göstereceğine inanıyor ve ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum."



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, başvuruda bulunacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar şöyle açıklandı;



-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 26.08.2017 tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.



-TÜRKVET sistemine kayıtlı sığır işletmesine sahip olduğuna dair güncel belgeyi veya tüzel kişilerin (birlik, şirket vs.) başvurularında işletmenin kurucu/ortaklardan birinin belirtilen şartlara haiz işletme sahibi olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekiyor.



-İşletme kapasitesi ile talep edilen hayvan sayısı uyumlu olmalı.



-Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekiyor. Devlet memurları, kamu işçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramıyor.



-Yetiştirici/üreticiler yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabiliyorlar.



-Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtmeleri gerekiyor.



-Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekiyor.



-Aynı işletme için kapasitesi ne olursa olsun 2. bir yetiştirici/üretici tarafından yapılan başvurular işleme alınmıyor.



-Daha önce Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından damızlık hayvan alımı hibesi için yararlanılmış olan hibeler kapsamında aynı işletme için tekrar başvuru yapamıyor.



-Düve alımları; Düve Yetiştirici Merkezleri, Hastalıktan ari işletmeler, TİGEM, Tarım Kredi Kooperatifleri ile ortakları/üyeleri, damızlık yetiştirici/üretici örgütleri ve merkez birliklerinden temin edilerek gerçekleştiriliyor.



-Yetiştirici, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas düveleri ödemenin yapılmasından sonra mücbir sebepler hariç 3 (üç) yıl süre ile satamaz ve devredemez. Bu amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlıyor.



-Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen canlı hayvan alımı giderleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendiriliyor.



-Konu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen yetiştiriciler, İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat edebiliyor."

düve alım desteği

düve alım desteği başvuru şartları

düve alım desteği başvuru tarihi

düve alım desteği nedi