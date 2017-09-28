İstanbul İçmeler mevkisinde çarptığı köpeği araca alarak, tedavisinin yapılması için veterinere götüren otobüs şoförü Eren Karadaş, bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 200 numaralı İzmit-Kartal Metro hattında çalışırken çarptığı köpeğin tedavi edilmesini sağlayan otobüs sürücüsü Karadaş'ı, makamında kabul etti. Karadaş'la bir süre sohbet eden Başkan Karaosmanoğlu, tüm hayvanların yaşama hakkı olduğunu belirterek, "Bütün canlılara merhamet etmeliyiz. Merhamet edeceğiz ki merhamet göreceğiz. Onun için Eren kardeşimi bir kez daha tebrik ediyorum. Çalışma arkadaşlarımızn ve bütün vatandaşlarımızın aynı şekilde davranmasını arzu ediyorum." diye konuştu.

Diğer canlılara da insanlara olduğu gibi değer vermeleri gerektiğini vurgulayan Karaosmanoğlu, "Eren kardeşimi güzel, sevgi dolu ve merhametli davranışı nedeniyle tebrik ediyorum. Kendisi çok doğru bir davranış sergiledi. Karanlıkta aniden önüne çıkan ve çarptığı yaralı köpeği orada bırakmadı, sahip çıktı. Ortaya koyduğu bu tutum, herkese örnek olmalıdır ve çoğalmalıdır. Bu güzel davranışından dolayı Eren kardeşime bir maaş ikramiye veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark Genel Müdürü Yasin Özlü'nün de hazır bulunduğu ziyarette, otobüs sürücüsü Karadaş'a plaket de verdi.

BAZI YOLCULAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İstanbul'un Kartal ilçesinde 25 Eylül'de saat 06.00 sıralarında durağa giden 200 numaralı otobüs hattının sürücüsü Karadaş, aniden önüne çıkan sokak köpeğine çarpmış ve bazı yolcuların tepkisine rağmen yaralı köpeği veterinere ulaştırmıştı.

Karadaş'ın otobüsteki kamera tarafından görüntülenen örnek davranışı, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.