Niğde'de, yolun karşısına geçmekte zorlanan engelli bir vatandaşı fark eden Ramazan Işıldar, kucağına aldığı adamı yolun karşısına taşıdı.

MOBESE’ye yansıyan görüntülerdeki engelli vatandaşı kucağında taşıyan Ramazan Işıldar, ortaya çıktı. Kısa sürede sosyal medyada paylaşım ve beğeni toplayan videonun kahramanı Ramazan Işıldar, engelli vatandaşın kendisinden yardım istediğini söyleyerek o gün yaşanan durumu şu sözlerle anlattı: ‘‘Çarşıda yürüyordum ve engelli vatandaşı gördüm. Benden yardım istedi kucağıma alarak bankanın köşesine getirdim. Sordum kendisine başka bir isteğin var mı? diye teşekkür etti. Vatandaşlarımdan istirhamım engelli vatandaşlarımıza yardımcı olsunlar’’ dedi.

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