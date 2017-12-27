Duymayan Kalmasın bugün saat kaçta yayınlanacak?

Günün magazin olaylarının masaya yatırıldığı, en çok konuşulan konuların konuklarıyla birlikte tartışıldığı Duymayan Kalmasın programı Star TV de ekrana geliyor.

Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in sunduğu program Duymayan Kalmasın'da, gündemdeki haberlerin perde arkasını araştıracak, konuk ettiği isimlerle olayların gerçek yüzünü ortaya çıkaracak.

Hafta içi her gün saat 11:00'da Star TV'de yayınlanan "Duymayan Kalmasın" adlı magazin yorum programını Seren Serengi ve partneri Cengiz Semercioğlu ile birlikte sunmaktadır.

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