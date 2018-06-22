Düzce'de yaşayan seçmenler tarafından Düzce İYİ Parti milletvekili adayları merak ediliyordu. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kısa bir süre kala İYİ Parti milletvekili adaylarında da heyecan başladı. İşte Düzce İYİ Parti milletvekili aday listesi ve sıralamaları...

İYİ PARTİ DÜZCE 2018 MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 ERCAN KATIRCIOĞLU YÜKSEK ÖĞRETMEN 2 YUNUS ÖZAY ER YÜKSEK İŞ ADAMI 3 REYHAN ATASEVEN ORTA BANKACI

Akşener, partisinin Düzce Anıtpark Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin sahibinin millet olduğunu söyledi.

İYİ Parti'yi 25 Ekim'de kurduklarını hatırlatan Akşener, "Meral Akşener'i 250 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı gösterdiniz, dolayısıyla Meral Akşener'in adaylığının sahibi de sizsiniz. İyi ki milletimi dinlemişim. Sizinle Türkiye'ye gerçekten bir iyilik yaptık. Demokrasiye çok büyük bir iyilik yaptık. Demokrasinin bir sıkımlık kalmış canını kurtardık. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.