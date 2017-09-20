Düzce'de 17 kişilik minibüse 32 öğrenci bindiren servis şoförüne 1014 TL para cezası uygulandı.



DHA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Beyköy Beldesi'ndeki Şehit Ufuk Baysan İlkokulu önünde servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Okuldan çıkan öğrencilerin evlerine gitmek için bindikeri servis araçları tek tek kontrol edildi. Emniyet kemerleri takılı olmayan öğrencilerin bulunduğu servislerin şoförleri uyarıldı.

BAŞKA SERVİSLE EVLERİNE GÖNDERİLDİLER

Jandarma ekipleri bazı öğrencilere nasıl kemer takacaklarını gösterdi. Denetimler sırasında bir minibüste koltuk sayısından fazla öğrenci olduğu belirlendi. 17 kişilik minibüste 32 öğrenci bindiren servis şoförüne bin 14 TL para cezası uygulandı. Servisteki fazla öğrenciler indirilip başka bir servisle evlerine gönderildi. Öğrencilerin velileri de uyarıldı.



Astsubay Kıdemli Başçavuş Seyid Ali Seyfi, okul servis araçlarını ilk günden itibaren sıkı denetim altında tutarak meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek istedikelerini söyledi. Astsubay Seyfi, "Servis araçlarında emniyet kemeri, kapıların sabit olup olmadığı ve sürücülerimizin yeterli bilgi birikime sahip olup olmadıklarını kontrol ettik. İlk denetim gününde 12 servis aracını denetledik. Diğer okullarımızda da servis araçlarını denetleyerek çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullarından evlerine, evlerinden de okullarına ulaşmalarını sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.