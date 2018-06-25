Düzce'de kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti'den Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ile MHP'den Ümit Yılmaz milletvekili seçildi. Her seçimde kentte 3 milletvekilliğini de kazanan, bu seçimde ise küçük bir oy farkıyla 1 milletvekilliğini MHP'ye kaptıran AK Parti, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 4 bin oy için itirazda bulundu.

DHA'nın haberine göre, AK Parti'nin itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayımı AK Parti ve MHP'lilerin gözetiminde yapılıyor.