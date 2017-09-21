Alınan bilgiye göre, Muhammed Salih Bayraktar idaresindeki 81 DE 680 plakalı otomobil, Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda Metin Tokgöz'ün kullandığı 81 AP 885 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Muhammed Salih Bayraktar ve aynı araçta bulunan Oğulcan Bayraktar ile diğer otomobilin sürücüsü Metin Tokgöz ve eşi Gülhanım Tokgöz yaralandı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçta sıkışan sürücü Metin ve Gülhanım Tokgöz, itfaiye kaza kırım ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanelerine kaldırıldı.