Bereket ayı olarak bilinen Ramazan ayı, Müslümanlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Ramazan ayının ilk sahuru dün gece yapıldı. İlk oruç ise bugün tutuluyor. Peki, Düzce'de ilk iftar saat kaçta yapılacak? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Düzce 16 Mayıs imsakiye...

DÜZCE İÇİN İFTAR VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucu bugün tutuluyor. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Düzce'de iftar vakti 20:13 olarak görülüyor. Düzce'de saat 20:13’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

DÜZCE İÇİN İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Ramazan ayının ilk orucu bu akşam 20:13'de okunacak akşam ezanı ile açılacak. Düzceliler 17 Mayıs imsak vaktini bekliyor. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Mayıs Perşembe Düzce'de imsak vakti 03:43 olarak görülüyor. Düzce'de 03:43'de sabah ezanı okunacak.

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