Düzce'de Nusrettin Mahallesi'nde bu sabah 09:00 sıralarında meydana gelen kazada, F.D. yönetimindeki minibüs ile T.Y. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

DHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisi ile otomobil elektrik direğine, minibüs ise yol kenarındaki M.G.'ye ait evin giriş kapısındaki merdivene çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan T. Y. tedavi altına alındı.

İFADE İÇİN KARAKOLA DAVET EDİLEN EV SAHİPLERİ PENCEREDEN ÇIKTI!

Minibüsün çarpması sonucu evin girişindeki merdivenler hasar görmesi üzerine ifade vermek için karakola davet edilen ev sahipleri pencerelerden çıkmak zorunda kaldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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