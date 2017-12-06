Düzce'de okullar tatil oldu! İşte kar tatili olan yerler

Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Okula giden öğrenciler geri dönmek zorunda kaldı.

İHA'nın haberine göre, yurdun belli bölümlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçesinde okulları tatil etti. Etkili olan kar yağışı sonrasında eğitim ve öğretime sabah saatlerinde bir gün ara verildiği duyurulurken bazı öğrenciler okulun yolunu tutmuştu. Okula giden öğrenciler ise tatil olduğunu öğrenince geri dönmek zorunda kaldı. Bazı öğrenciler kar topu oynarken bazı öğrencilerde okulların daha erken tatil edilmesi gerektiğini okula gidip dönmek zorunda kaldıkları için tepki gösterdiler.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ilçede 39 köy yolu ulaşıma kapandığını Düzce Yığılca arasında ki yolun ise tek şeritten verildiğini söyledi.

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