Düzce'de otogarda, "Kız kardeşime neden bilet sattın?" kavgası

Düzce'de, evden kaçan kız kardeşine otogarda bilet satılmasına tepki gösteren M.S. ve 3 arkadaşı, firma görevlileriyle tekme tokat kavga etti. Güvenlik kamerası ile kaydedilen demir çubukların da kullanıldığı kavgada kızın ağabeyi M.S. yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali´nde meydana geldi. M.S.'nin kız kardeşi evden kaçıp otobüsle kent dışına çıktı. M.S., 3 arkadaşı ile otobüs firmasının otogardaki bilet satış noktasına giderek, kardeşine kimliği olmadan bilet satıldığını öne sürerek, tepki gösterdi. M.S. ile bilet satan görevli arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, firmanın diğer görevlileri de dahil olunca olay kavgaya dönüştü. M.S. ve arkadaşları ile firma görevlileri tekme tokat birbirine girdi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, gişedeki erkek görevli masanın üzerinden atlayıp kavgaya dahil olurken, kadın görevliler korkuyla olanları izledi.

Demir çubukların kullanıldığı kavgayı, otogardaki özel güvenlik görevlileri müdahale ederek sona erdirdi. Aldığı darbelerle yaralanan M.S., çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kavgaya karışanları tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Soruşturma başlatıldı.