Düzce'de polise kafa atan taksi şoförü tutuklandı

Düzce'de polis memurunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Camibekir Mahallesi Hafız Hasan Efendi Caddesi'nde çalışma nedeniyle trafiğe kapatılan yolda görev yapan bir polis memuru ile ticari taksi sürücüsü Ö.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Ö.İ, polis memuruna kafa atarak yaralanmasına neden oldu.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.