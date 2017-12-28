Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 4 kişiyi takibe aldı.

AA'nın haberine göre, takibin ardından, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, sahte para basımında kullanılan elektronik eşyalar ile boyalar ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin piyasaya kendi yaptıkları 200 liralık banknotlardan 11 adet sürdükleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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