Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı tespit edilen 3 kişiyi takibe aldı.

Daha sonra belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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düzce

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