Kaza, anne-babayı çocuklarından ayırdı

Düzce’de Mustafa Tümen (55) idaresindeki otomobil, Zonguldak- Düzce Batı Karadeniz Bağlantı Yolu’nun Döngelli mevkisinde, Sinan Cumhur’a ait park halindeki tır’a çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Mustafa T. ve eşi Elif T.’nin (50) bulunduğu yerden çıkardı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sağlık ekipleri, karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan çiftin çocukları Ö. (2) ile Z. (6) T. ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ölen çiftin cenazeleri aynı hastanenin morguna götürüldü.

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