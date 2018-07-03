Marmara depreminin ardından il yapılan Düzce’de ilk kez 2002 yılında il bazında genel seçim yapıldı. AK Parti’nin siyaset sahnesine çıktığı bu seçimde Düzce, AK Parti’ye 3 milletvekili verdi. Ardından yapılan 2007, 2011, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde Düzce’deki 3-0’lık tablo değişmedi. Bu seçimde Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP, Düzce’de milletvekili çıkardı. AK Parti, kıl payı kaptırdığı milletvekilliği için il seçim kuruluna itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre AK Parti, yarına kadar Düzce için Yüksek Seçim Kurulu’na yeni bir itirazda bulunabilecek.

1999 yılında Türkiye’yi sarsan depremler, ülkenin idari yapısında da değişikliğe gidilmesine neden oldu. MHP’nin de içinde bulunduğu 57’nci Hükümet, depremlerin ardından ağır hasar alan Düzce’yi il yapma kararı aldı. Karar, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından da onaylanarak, Düzce’ye il statüsü verildi.

1999’da il olan Düzce, bu statüsüyle 2002 yılında ilk kez seçime girdi. Yapılan seçimde yeni kurulan AK Parti, ülke genelinde iktidarı kazanırken, Düzce’nin 3 vekilliğinin tamamını aldı. 2007, 2011, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015’te gerçekleştirilen seçimlerde de tablo değişmedi. AK Parti, her seçimde farklı illerde tulum çıkartırken, Düzce bu listenin hep içinde oldu.

AK Parti’nin 2002’den bu yana tulum çıkardığı tek il olan Düzce’de siyasi tablo 24 Haziran’da değişti. Düzce’yi il yapan iktidarın içinde olan MHP, seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında birlikte girdiği AK Parti’den bir sandalye almayı başardı. Düzce’nin iki milletvekili AK Parti’den, biri MHP’den seçildi.

AK Parti, 3’ncü milletvekilliğini almak için az sayıda oy eksiği olunca, seçim kurullarına oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu. Yapılan itirazlara rağmen sonuç değişmedi. AK Parti’nin yarına kadar YSK’ya başvurması için süresi bulunuyor. AK Parti’nin bu hakkını kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil. Düzce seçimlerinde son anda değişiklik olmazsa, AK Parti’nin Düzce’de 16 yıldır sürdürdüğü tulum geleneği sona erecek.