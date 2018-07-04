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Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar

04.07.2018 - 07:55 | Güncelleme:

Simetrik fotoğraflara bakmak hoşunuza gidiyorsa bu karelere göz atmayı ihmal etmeyin. İşte baktığınızda içinizi huzurla dolduracak, düzenli ve simetrik fotoğraflar...

  • 1 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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    Simetri hastalığına sahip olan kişiler çevresinde olan her şeyin belli bir düzen ve simetri içerisinde olmasını isterler.

     

     

  • 2 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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    Gördükleri şeyler düzenli olmayınca da bundan rahatsız olurlar. Her takıntı bozukluğunda olduğu gibi simetri hastalığı da tedavi edilebilir.

     

  • 3 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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    Diğer yandan simetrik fotoğraflara bakmak hoşunuza gidiyorsa bu karelere göz atmayı ihmal etmeyin.

  • 4 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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    İşte baktığınızda içinizi huzurla dolduracak, düzenli ve simetrik fotoğraflar...

  • 5 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 6 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 7 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 8 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 9 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 11 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 12 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 13 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 14 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 17 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 19 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 21 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 22 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 23 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 24 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 25 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 26 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 27 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 28 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 29 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 30 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 31 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 32 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 33 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 34 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 35 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 36 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 37 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 38 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 39 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 40 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 41 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 42 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 43 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 44 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 45 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 46 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 47 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 48 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 49 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 50 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 51 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 52 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 53 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 54 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 55 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 56 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 57 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 58 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 59 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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    BİRBİRİNDEN ETKİLEYİCİ SİMETRİK FOTOĞRAFLAR

    İngiltere'nin Londra kentinde yaşayan fotoğrafçı Denis Cherim, dünyayı farklı bir perspektiften görüyor.

  • 60 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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    Yıllar boyunca devam ettirdiği çalışmasıyla simetrik kompozisyonlar oluşturan Londralı fotoğrafçı, doğayı, sokakları kısacası gördüğümüz her şeyi farklı bir açıyla yakalayıp mükemmel uyumda fotoğraflar çekiyor. 

  • 61 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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    Cherim, The Coincidence Project (Tesadüf Projesi) adını verdiği proje kapsamıyla etkileyici simetrik fotoğraflar yakalıyor. Günün doğru zamanı bekleyerek, güneş ışığı ile oynuyor.

  • 62 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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    İşte Denis Cherim'in rastlantısal uyumları ve etkileyici kompozisyonları fotoğrafladığı projesinden kareler...

  • 63 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 64 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 65 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 66 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 67 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 68 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 69 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 70 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 71 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 72 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 73 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 74 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 75 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 76 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 77 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 78 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 79 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 80 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 81 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 82 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 83 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 84 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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  • 85 Düzenli insanlar için çekilmiş simetrik fotoğraflar
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