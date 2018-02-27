Duolingo’nun araştırması, yabancı dil çalışmaları öncesinde ve sonrasında uyumanın dil öğrenmeye pozitif etki ettiği bulgusuna ulaşan 2016 tarihli bir araştırmadan esinlenilerek gerçekleştirildi.

İki gruba ayrılan 40 katılımcıdan ilk gruba dahil olanlar yabancı dil derslerini sabah ve akşam, ikinci grup ise gece ve ertesi sabah çalıştı. Bir hafta sonra araştırmacılar, yabancı dil çalışmaları arasında uyuyanların daha hızlı öğrendiklerini fark ettiler. Bilim insanları, bu sonuçtan yola çıkarak uykunun öğrenilenleri hatırlamaya pozitif katkı yaptığı fikrine ulaştılar.

Yukarıdaki araştırma bulgularının kendi kullanıcıları için geçerli olup olmadığını merak edeen Duolingo, aynı araştırma konseptini kendi kullanıcılarına uyguladı. Kullanıcıları uygulamayı en sık kullandıkları zaman aralıklarına göre 14 gruba ayıran araştırmacılar, kullanıcıların günün farklı saatlerinde ne kadar aktif olduklarını renk kodlarıyla belirttiler.

Yukarıdaki tabloda, kırmızı renk günün o saatinde kullanıcının uygulama üzerindeki aktivitelerinin yüksek, mavi ise az olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar daha sonra geçtikleri testlerden ve yaptıkları alıştırmalardan yola çıkarak kullanıcıların dil öğrenme verimliliğini ölçtü. Buna göre, yatmadan önce yabancı dil pratiği yapanların ve ertesi gün devam edenlerin öğrenme performansı diğerlerine kıyasla yüzde 52,9 daha yüksek çıktı. Tabloda “arbitrary” olarak belirtilen ve rastgele saatlerde herhangi bir rutine bağlı olmadan yabancı dil çalışanların ise düşük öğrenme performansını gösterdikleri fark edildi. En kötü performansı ise yalnızca akşamları ve hafta sonundan hafta sonuna çalışanların sergilediği görüldü.

Sonuç olarak, Duolingo’nun araştırması yeni bir dil öğrenirken düzenli pratiğin ve öğrenme seansları arasında uykunun verimliliği artırdığı görüşünü destekler nitelikte bulgular ortaya koydu.