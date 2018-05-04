Bayern Münih'in Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'yı gündemine aldığı konuşuluyor.

Bild'de yer alan haberde Alman devi, yıldız futbolcunun transferi için 100 milyon euro'luk bir teklif yapmayı planladığı öne sürüldü.

Dybala, Juventus'ta Teknik Direktör Massimiliano Allegri'nin 4-3-3'e geçmesiyle birlikte takımdaki yerini kaybetmeye başlamıştı.

Juventus, Dybala'yı 2015 yazında Palermo'dan 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.