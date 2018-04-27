Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf sahaya çıkıyor

Dynamo Dresden ve Fortuna Düsseldorf, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:00. Dynamo Dresden 40 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Fortuna Düsseldorf 56 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Dynamo Dresden, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Fortuna Düsseldorf son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 243 kodlu maçı oynayanlar; Dynamo Dresden galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Fortuna Düsseldorf galibiyet oranı 2.50. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Dynamo Dresden son haftadaki Arminia Bielefeld müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Fortuna Düsseldorf, Erzgebirge Aue karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Dynamo Dresden, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 24 gol yedi.

Fortuna Düsseldorf ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fortuna Düsseldorf, 22 gol atarken 21 gol yedi.