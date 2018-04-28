Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf sahaya çıkıyor

Almanya 2. Bundesliga maçında Dynamo Dresden ile Fortuna Düsseldorf, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:00. Maç öncesi Dynamo Dresden 40 puanla 11. sırada, Fortuna Düsseldorf 56 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dynamo Dresden, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Fortuna Düsseldorf, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 243 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dynamo Dresden kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Fortuna Düsseldorf sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Dynamo Dresden son hafta oynanan Arminia Bielefeld maçında 1-1 berabere kaldı.

Fortuna Düsseldorf ise Erzgebirge Aue karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Dynamo Dresden, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Dynamo Dresden, kendi sahasında 18 gol attı, 24 gol yedi.

Fortuna Düsseldorf, dış sahada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fortuna Düsseldorf 22 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.