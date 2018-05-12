Dynamo Dresden - Union Berlin düellosu

Almanya 2. Bundesliga maçında Dynamo Dresden ile Union Berlin, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:30. 41 puanlı Dynamo Dresden 13. sırada bulunuyor, Union Berlin 44 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Dynamo Dresden, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Union Berlin, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 441 kodlu maçı oynayanlar; Dynamo Dresden galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.40, Union Berlin galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Dynamo Dresden son hafta oynanan Arminia Bielefeld maçında 1-1 berabere kaldı.

Union Berlin ise Fürth karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Dynamo Dresden, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 26 gol yedi.

Union Berlin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Union Berlin, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.