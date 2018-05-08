Dynamo Kyiv - Shakhtar Donetsk rakamlar

Dynamo Kyiv ve Shakhtar Donetsk, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ukrayna Kupa Final maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:30. Ev sahibi Dynamo Kyiv, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Shakhtar Donetsk, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 479 kodlu maçı oynayanlar; Dynamo Kyiv galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 3.10, Shakhtar Donetsk galibiyet oranı 1.75. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Dynamo Kyiv son hafta oynanan Zirka maçında 0-2 kazandı.

Shakhtar Donetsk, Oleksandria karşılaşmaında 1-2 yenildi.