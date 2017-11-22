E-5 karayolu Mecidiyeköy mevkiinde zincirleme kaza

E-5 Karayolu Mecidiyeköy Metrobüs Durağı yakınlarında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle E-5 karayolunun Edirne istikameti tamamen trafiğe kapandı.

İHA'nın haberine göre, kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan sürücülere müdahale etti.

Kaza mahalline gelen polis ekipleri ise araçların bir an önce kaldırılarak trafiğin normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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