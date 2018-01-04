E-5 Karayolu Çobançeşme mevkiine otomobille gelen bir grup dilenci kıyafetlerini değiştirdikten sonra yola çıkarak kucağında çocukla dilenmeye başladı. Dilencilerin kılık değiştirerek dilenmesi polis tarafından engellendi. Araçlarıyla gelip kılıktan kılığa giren dilencilerin o anları ve polise yakalanma anları saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın haberine göre, E-5 Karayolu Çobançeşme mevkiinde bulunan boş bir alana gelen dilenciler, burada üstlerini değiştirdi.Yeni kıyafetlerini çıkartıp aracın bagajındaki eski kıyafetleri giyen bir grup dilenci ardından E-5 Karayolu'nda dilenmeye başladı. Kucağında çocuk ve elindeki "Açız" yazılı tabelayla duygu sömürüsü yaparak trafikteki araç sürücülerinden para dilenen dilenciler, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Polisin kovalamasının ardından kucağında çocukla yakalanan dilenciye, ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.

Polisler tarafından yakalanan dilenciler, kendisini çeken kameramana tepki gösterdi. Duygu sömürüsüyle insanları kandırmaya çalışan dilencilerin bu anları ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde dilenciler önce boş alana arabalarıyla geliyorlar. Ardından üstlerini değiştiren dilenciler, otoyolda kucağında çocukla dilenmeye başlıyor.

E-5 Karayolu

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