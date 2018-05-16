E-5 Otoyolu Bayrampaşa mevkiinde otomobil sürücüsü, yoğun trafikte hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan bir ambulansla yarıştı. Trafikte defalarca makas atan sürücü o anları bir de cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada yayınladı.

İHA'nın haberine göre, E-5 Otoyolu Bayrampaşa-Maltepe mevkiinde trafikte makas atan otomobil sürücüsü bu kadarına pes dedirtti. Yoğun trafikte önünde seyreden ve hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulansla yarışan sürücü, araçların arasında defalarca makas attı. Hem sürücülerin hem de kendi canının defalarca tehlikeye atan sürücü o anları bir de cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada yayınladı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, sürücü yoğun trafikte seyreden araçların arasında süratli bir şekilde ilerliyor. Önünde seyreden ambulansla yarışmaya başlayan sürücü defalarca makas atıyor.

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