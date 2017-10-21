E-5 Çağlayan Mevkii Ankara İstikameti'nde yan yolda seyir halindeki meyve yükü kamyonet devrildi. İHA'nın aktardığına göre yan yol tamamıyla trafiğe kapandı. Ana yoldan ise trafik aksamalı olarak devam ediyor.

trafik kazası