E-5 otoyolu Çobançeşme mevkiinde öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet otoyolda devrildi.



İHA'nın haberine göre, kazayı sürücü yara almadan kurtulurken, trafik tamamen durdu. Bu sırada bir ambulans sürücüsünün trafikte ilerlemek için verdiği çaba kameralarca kaydedildi.



Otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kamyonet uzun uğraşlar sonrası olduğu yerden kaldırıldı.

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