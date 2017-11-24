E-5 yan yolda koşan at görenleri hayrete düşürdü

E-5 Otoyolu Göztepe yanyolda başıboş halde dört nala koşan at görenleri hayrete düşürdü.

İHA'nın haberine göre olay dün öğlen saatlerinde Göztepe E-5 yan yolda meydana geldi. Bir anda atın yolda koştuğunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir süre yanyolda başıboş koşan at daha sonra bölgeden uzaklaştı. Yan yolda koşma anı kameralara yansıyan at, görenleri hayrete düştü. Atı görüntüleyen vatandaşların durumu at yarışı anlatır gibi anlatması ilgi çekti.

Atı gördüklerinde durumu şaşkınlıkla karşıladıklarını kaydeden vatandaşlar, atın otoyolda koşarak uzaklaştığını kaydetti.

E-5 otoyolu