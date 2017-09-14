Devlet memurları, maaş bordrolarını e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Maaş bordrolarını görüntülemek isteyen milyonlarca memur, "e-Bordro nasıl alınır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Eylül ayı e-Bordro sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet'ten e-Bordro nasıl alınır? İşte detaylar...

E-BORDRO NASIL ALINIR? (E-DEVLET)

Maliye Bakanlığı tarafından sunulan ve memurların e-Devlet üzerinden görüntüleyebildiği maaş bordroları, birçok memur tarafından kolayca görüntülenebiliyor.

Eylül ayı maaş bordrolarını görüntülemek isteyen milyonlarca memur, e-Bordro almak için e-Devlet'e giriş yapıyor. Peki e-Devlet üzerinden e-Bordro sorgulama nasıl yapılır?

Maaş bordrolarını sorgulamak isteyen memurların, ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapmaları gerekmektedir. Ardından arama kutucuğuna "Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti" yazılarak e-Bordro sorgulama ekranına ulaşılmaktadır.

e-BORDRO SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ardından gelen ekranda Yıl ve Ay seçimi yapılarak sorgulama yapılabiliyor. E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4B, 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

Sorgulama işleminin ardından maaş bordrosuna ait detaylar listelenmektedir. Memurlar, aynı zamanda görüntüledikleri maaş bordrolarını yazdırarak çıktı da alabilir.

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