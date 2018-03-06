Vatandaşlara bir müjde daha; E-Devlet miras sorgulama. e-Devlet'in yepyeni hizmeti olan miras sorgulama ile vatandaşlar rahatlıkla "Bana miras kalmış mı?" sorusunun cevabını bir tıkla öğrenebiliyor. Adelet Bakanlığı'nın "Veraset İlami Sorgulama" başlığı altında açılan uygulama kısa zamanda binlerce kişi tarafından sorgulandı. Peki mirasçılık belgesi sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

E-DEVLET MİRAS SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kamu ve devlet hizmetlerinin kolayca yapıldığı e-Devlet sistemi üzerinden yeni bir hizmet aktif hale geldi. E-Devlet'te Adelet Bakanlığı'nın "Veraset İlami Sorgulama" başlığı altında açılan hizmet ile miras sorgulama yapılıyor. Bu hizmet, 16 Aralık 2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi.

E-Devlet üzerinden miras sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. E-Devlet şifreniz yoksa bu hizmetten ve diğer hizmetlerden faydalanabilmek için en yakın PTT şubesinden şifrenizi alabilirsiniz. E-Devlet şifresi olan vatandaşlar, e-Devlet'in resmi internet sitesine (https://www.turkiye.gov.tr/) T.C. Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıkran sonra arama butonuna "Veraset İlami Sorgulama" yazdıktan sonra hizmeti görebilecekler. Daha sonra gelen pencerede miras sorgulama yapabilmek için 'Miras Bırakan T.C. Kimlik Numarası"nı yazması gerekiyor. Ardından sorgula butonuna bastıktan sonra miras sorgulama işlemi gerçekleştirilebilecek.

Miras sorgulama sayfası üzerinden hizmet ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER