e-Devlet giriş nasıl yapılır

e-Devlet giriş ekranı ve giriş işlemi, milyonlarca vatande-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAIN

aş tarafından araştırılıyor. Kamu hizmetlerini internetten gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, "e-Devlet giriş" aramasını internette yapıyor. Peki e-Devlet giriş naıl yapılır? e-Devlet nasıl kullanılır? İşte detaylar.

e-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Devlet sistemine giriş yapmak için ilk olarak e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. e-Devlet şifreniz olmadığı takdirde sisteme giriş yapamazsınız. e-Devlet şifresini PTT şubelerinden alabilirsiniz.

e-Devlet şifresi edindikten sonra sisteme T.C. Kimlik Numarası ve şifreniz le birlikte giriş yapabilisiniz ve menüde yer alan tüm kamu hizmetlerini ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

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e-DEVLET ŞİFRESİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

E-Devlet şifresi PTT aracılığı ile alındıktan sonra kesinlikle iptal edilememektedir. Vatandaşın T.C. Kimlik Numarası gibi (şifre değiştirme/güncelleme durumu olsa bile) ömür boyu kullanacağı bir bilgidir. Uzun süre sisteme giriş yapmaz veya giriş yapmamayı tercih etseniz bile şifreniz aktif olarak kalmaktadır, herhangi bir pasif duruma geçme veya hesabı dondurma işlemi olmamaktadır.

E-Devlet şifrenizi unutur veya kaybederseniz tekrar PTT’ye gitmenize gerek yoktur, onun yerine E-Devlet resmi internet sayfası üzerinde bulunan Şifremi Unuttum sekmesi aracılığı ile şifrenizi yenileyebilir ve tekrar sisteme giriş sağlayabilirsiniz. Şifreyi yenilemek için ise sistemde kayıtlı cep telefonunuzun tanımlı olması gerekir ve kayıtlı telefon numarasına gelen kodu eşleştirmeniz gerekmektedir. E-Devlet sistemi vatandaşa/kullanıcıya güvenlik bağlamında 3 ayda bir şifre yenileme seçeneği önerir. Şifreyi değiştirip değiştirmeme ise tercihe bağlıdır.

E-Devlet şifrenizi gizlilik ve güvenliğiniz için hiç kimse ile paylaşmamanız gerekmektedir. Herhangi bir kamu kurumu sizden işlemler için e-devlet şifrenizi istemeyeceği gibi, iş başvurusu sırasında da bu bilgi sizden asla istenmez, istenemez de. Böyle bir durum veya olay ile karşılaşır iseniz sorumlu kurum ile iletişime geçerek şikâyette bulunabilir yasal yolları takip edebilirsiniz. Unutmadan, e-devlet şifresi alım işlemi PTT kanalı aracılığı ile 2 TL ücret ödenerek temin edilmektedir.

e-DEVLET NEDİR?

E-devlet kısaca, devlet hizmet ve işlemlerinin vatandaşın/kullanıcının ihtiyaçları temel ölçüt alınarak elektronik ortamda, hızlı, güvenli ve kesintisiz olarak internet portalı aracılığı ile vatandaşa/kullanıcıya istediği bilgiyi doğru bir şekilde ulaştırmayı amaçlayan bir sistemdir.

E-devlet sistemine giriş yapabilmek için T.C. Kimlik Numarası ve vatandaş/kullanıcı şifresi istenilen gerekli ve zorunlu bir bilgidir. E-devlet şifresi ise PTT acente ve şubelerinden cüzi bir ücret ödenerek temin edilebilmektedir. E-devlet sisteminden sorumlu kurum ise Türksat A.Ş. olduğu için vatandaş/kullanıcının her türlü gizlilik ve güvenlik durumu yine bu kurum aracılığı ile sağlanır.

Uluslararası internet arama tabanında Turkiye.gov.tr olan sistemin uzantı adresi, “Türkiye.gov.tr” de görüldüğü gibi Türkçe karakter kullanım ilkesi temel alınarak arayüzde görülür ve tanıtımı yapılır.

e-DEVLET SİSTEMİNDEKİ MEVCUT HİZMETLER

İlk hizmete girdiği 2008 yılından bugüne birçok devlet ve kurum işlemini internet üzerinden sağlama olanağı sunan E-devlet ile şu hizmetlerden yararlanabilir, bilgi edinebilirsiniz;

1 - Adalet Bakanlığı

- Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama

- Adli Sicil Kaydı Sorgulama ve Belge Doğrulama

2 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

- Gelir Testi Sonucu Sorgulama

- Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama

- Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama

3 - Başbakanlık

- BİMER Yeni Başvuru

- BİMER Başvuru Sonucu Sorgulama

4 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

- Mobil/Sabit/İnternet/Kablo TV/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama

- Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri

- IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme

- IMEI Sorgulama

- IMEI Kaydet

- Numara Taşıma Sorgulama

5 - Doğal Afet Sigortaları Kurumu

- Poliçe Sorgulama

6 - Emniyet Genel Müdürlüğü

- Araç Sorgulama

- Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama

7 - Milli Eğitim Bakanlığı

- MEB Sınav Yeri Sorgulama

- MEB Sınav Sonuç Sorgulama

8 - Milli Savunma Bakanlığı

- Askerlik Durum Belgesi Sorgulama

- ASAL Bedelli Askerlik Başvurusu

- ASAL Celp Dönem Tercihi

9 - PTT

- Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama

- Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) İhlali Geçiş Bilgileri Sorgulama

10 - Sosyal Güvenlik Kurumu

- 4A Emekli Aylığı Kesintileri

- 4A Emekli Aylık Bilgisi

- 4A Emekli Ödeme Bilgileri

- 4B Borç Durumu

- 4B Emekli Aylığı Kesintileri

- 4B Aylık Bilgisi

- 4B Tescil Kaydı

- 4C Emekli Aylığı Kesintileri

- 4C Bir Aylık Maaş Tercihi

- 4C Tescil Kaydı

e-DEVLET SİSTEMİNE YENİ EKLENEN HİZMETLER

Günden güne gelişen ve daha fazla elektronik hizmet sunan E-Devlet hizmeti her yeni hizmet ile vatandaş/kullanıcılara büyük kolaylıklar ve hızlılık sağlamaktadır. Bu yeni hizmetlerden bir kaçı ise şunlardır;

-Genel Hizmetler

-Mezar Yeri Sorgulama

-Ücret Tarifesi Sorgulama

-Vefat Bilgisi Sorgulama

-Kişiye Özgü Hizmetler

-Beyan Bilgileri Sorgulama

-Tahakkuk Bilgileri Sorgulama

-Tahsilat Bilgileri Sorgulama

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