E-Devlet’te alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti 8 Şubat 2018 itibariyle aktif hale getirildi.
E-Devlet üzerinden artık soyağacı sorgulama da yapılabilecek. Vatandaşların uygulamaya olan yoğun ilgisinden dolayı E-Devlet'e girişte yavaşlık görülmektedir.
SOYAĞACI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
E DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Öncelikle e-Devlet'in resmi sitesi www.turkiye.gov.tr adresine girmeniz gerekli. Karşınıza çıkan ekranda herhangi bir giriş yöntemi seçerek kullıcı girişi yapmalısınız.
T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak kimliğiniz doğrulandıktan sonra işleminize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Daha sonra "Hizmetler" bölümünden "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü" sekmesine tıklamalısınız.
Ya da ana sayfada yer alan arama butonuna "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü" yazıp hızlıca ulaşabilirsiniz. Karşınıza bu şekilde ekran çıkacak.
Açılan pencerede "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" seçeneceği seçin. Soyağacı sorgulama "Alt-Üst Soy Lisesi" ve "Belge Görüntüleme" olarak iki aşamadan oluşuyor. Bu aşamada yoğunluk yaşanmaktadır. İlerleyen saatlerde sorgulamanızda fayda var.
E-DEVLET'TE 'SOYAĞACI' YOĞUNLUĞU
e-Devlet üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün soyağacı sorgulama hizmetini aktif hale getirmesinin ardından vatandaşlar sisteme büyük ilgi gösterdi. e-Devlet üzerinden diğer hizmetleri kullanmak isteyen vatandaşlar ise soyağacı sorgulama hizmetinin açılmasının ardından sitedeki yoğunluk dolayısıyla işlemlerini uzun bir süre gerçekleştiremiyor.
Soyağacı sorgulama hizmetinin olduğu ekranda sitedeki yoğunluk dolayısıyla vatandaşların karşısına şöyle bir uyarı çıkıyor:
"Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir...
Bekleme süreniz hizmet veren kurumun işlem kapasitesine göre değişebilir. İşleminiz tamamlandığında, otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçeceksiniz."
SOYAĞACI HAKKINDA AÇIKLAMA
AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3 Kasım 2017 tarih ve 30229 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 44'üncü Maddesinin 5'inci Fıkrasına, "Kişiler, kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir." hükmü eklendi.
Kanun değişikliğiyle vatandaşların sadece İlçe Nüfus Müdürlüklerinden bilgi amaçlı alabildikleri "alt soy üst soy raporunun" e-Devlet üzerinden de alınabilmesi mümkün hale geldi.
E-Devlet kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında vatandaşların "alt soy üst soy raporunun" Nüfus Müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden alabilmesi için yapılan çalışmalar bugün tamamlanarak, e-Devlet hizmeti yürüten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün kullanımına açıldı.
Alt soy üst soy raporu kullanıma açıldığı gün e-Devlet üzerinden 1 saat içerisinde yaklaşık 33 bin belge üretildi.
Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.
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