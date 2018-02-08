e-Devlet Kapısı altyapısını kullanarak hizmet sunan yüzlerce kuruma ait binlerce hizmetten yenisi daha eklendi. e-Devlet üzerinden soy ağacı sorgulamak artık mümkün. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sayesinde "Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama" yapmak artık hayal değil.

ALT-ÜST SOY BİLGİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet resmi sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr adresini açarak, kullanıcı girişi bölümünden giriş seçeneklerinden birini seçerek giriş yapınız.

Daha sonra "Hizmetler" kısmına gelerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kategorisini seçiniz. Bu bölümde alt kategorilerinde "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" seçeneğini seçin.

ALT-ÜST SOY BİLGİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SOY AĞACI SORGULAMA İŞLEMİNDE YOĞUNLUK

e-Devlet sitesi üzerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle aksaklıklak olabilmektedir. Bir çok vatandaş 'Soy ağacı' sorgulaması yaptığı için sistemde yavaşlık yaşanmaya devam etmektedir. İşte e-Devlet üzerinde yer alan uyarı:

"Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir…

Bekleme süreniz hizmet veren kurumun işlem kapasitesine göre değişebilir. İşleminiz tamamlandığında, otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçeceksiniz."

E-DEVLET NEDİR?

e-Devlet, Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet ve kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı bir biçimde yapılabilmesi için oluşturulan web tabanlı bir sistemdir.

Kullanıcı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulan e-Devlet sistemi'ne başta T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi olmak üzere mobil imza, e-imza, internet bankacılığı ve T.C. Kimlik Kartı ile giriş yapılabilmektedir.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E-Devlet şifresi olmayanlar, herhangi bir PTT şubesinden şifre alabilirler. Şifre için 2 Türk Lirası ücret alınır ve kapalı zarf içinde verilir. E-Devlet şifresi, kişisel bilgilere ulaşım imkanı verdiği için güvenlik açısından başka kişiler ile paylaşılmamalıdır.

E-Devlet şifresinin unutulması halinde, turkiye.gov.tr internet sitesinden yeni şifre oluşturulabilir.

Bunun için, daha önceden uygulamaya cep telefonu numarasının kayıt edilmiş olması gereklidir. Uygulamada kayıtlı cep telefonu numarası yoksa, PTT şubelerinden yeni şifre alınabilir ya da giriş için diğer seçenekler kullanılabilir.

SOYAĞACI NEDİR?

Nüfus Hizmetlerinin yürütülmesi ile nüfus kayıtlarının tutulmasına ve nüfus kayıtlarına ilişkin bilgi ve belge verilmesine ilişkin hususlar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi "Nüfus kayıt örneklerini; kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler." hükmündedir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda soyağacı veya soy kütüğü ya da şecere verilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığından, bu yöndeki talepler yukarıda belirtilen mevzuat hükmü doğrultusunda ilgililerin alt ve üst soylarına ait düzenlenen nüfus kayıt örnekleri ile sağlanmaktadır.

Bu nedenle, kişiler ancak alt ve üst soylarını kapsayan nüfus kayıt örneklerini bulundukları yer nüfus müdürlüğünden almaları mümkündür. Bunun dışındaki talepler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7, 9 ve 21'inci maddeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4, 5, 6 ve 8'inci maddeleri uyarınca, ilgililerin soyağacı ya da soy kütüğü olarak tanımlanan taleplerin yerine getirilmesi mümkün değildir.

NOT: "Soyağacı nedir?" bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden alınmıştır.

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