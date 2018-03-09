e-Devlet sisteminde geçtiğimiz günlerde erişime açılan yeni bir hizmet olan miras sorgulama işlemi ile birlikte milyonlarca vatandaş bir kere daha sisteme akın etti. Daha önceden kullanıma sunulan soyağacı sorgulama ve şehit sorgulama hizmetleriyle e-Devlet'e giriş yapan vatandaşlar, şimdi de miras sorgulama için sisteme yoğunlaştı. Peki e-Devlet miras sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet miras sorgulama ekranı ve detaylar...

e-DEVLET MİRAS SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet sistemine yeni eklenen Mirasçılık Belgesi Sorgulama hizmetiyle birlikte vatandaşlar kendilerine aile büyüklerinden bir mirasın kalıp kalmadığını öğrenebiliyor.

Miras sorgulama için ilk olarak e-Devlet sistemine e-Devlet şifresi, T.C. Kimlik Kartı, İnternet Bankacılığı, e-İmza veya mobil imza seçenekleriyle giriş yapmak gerekmektedir. Sisteme giriş yaptıktan sonra karşımıza gelen ekrandaki arama kutucuğuna "Veraset İlami Belgesi" yazılarak hizmete erişilir.

e-DEVLET MİRAS SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Hizmet açıldıktan sonra ekranda yer alan "Miras Bırakan T.C. Kimlik Numarası" boşluğuna size miras bırakan işinin T.C. Kimlik Numarasını yazınız ve sorgulayınız. Sorgulama işlemi sonrasında eğer sorguladığınız kişi size miras bıraktıysa ekranda görülecektir.

"e-Devlet" üzerinden, ölüm tarihi 1990 yılı ve sonrası olan kişilerin mirasçılık belgesinin verilmesine 22 Şubat'ta başlandı. Uygulamanın hayata geçtiği ilk gün 2 bin 540 işlem yapıldı.

Miras sorgulama sayfası üzerinden yayınlanan duyuruda aşağıdaki ifadelere yer verildi;

"Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir."

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