E-Devlet, SGK, HGS, E-Okul gibi bir çok uygulamanın sahtesini çıkardılar. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan'dan önemli uyarılar.

E-Devlet, SGK, HGS, E-Okul sanıp indirmeyin

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, "Mobil Uygulama Mağazalarında ismi E-Okul, E-Devlet, SGK, HGS olan 32 sahte uygulamayı tespit ettik. Vatandaşlarımız, kişisel verilere ulaşan bu uygulamaların sahte olup olmadığını anlamak için indirme sayısı, kullanıcı yorumları, yayıncı ve iletişim bilgilerine baksın" dedi.

BTK Başkanı Sayan, Türkiye Bilişim Derneği tarafından 34'üncüsü düzenlenen Bilişim Kurultayı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Sayan, dijital dönüşüm kapsamında oluşturulan ulusal geniş bant planıyla ilgili strateji taslağının oluşturulduğunu, yarın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından bu planın açıklanacağı müjdesini verdi.

Mobil geniş bant stratejisiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Sayan, "Mobil alanda güçlü bir iletişim altyapısı kurmadan dijital dönüşüm gerçekleştirmek mümkün olamaz. Güçlü altyapı olmadan güçlü Türkiye hedefine ulaşamayız. Altyapının ilerlemesi için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

5G ne zaman hayata geçecek?

5G ile ilgili çalışmalara başlandığını ve bu kapsamda 5GTR Forumunu kurduklarını hatırlatan Sayan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"5G Türkiye Forumunun ilk sacayaklarını oluşturmak üzere 5G Mahallesi Projemizi hayata geçirdik. ODTÜ-Hacettepe ve Bilkent Teknokent bölgesini 5G alanı olarak belirledik ve bütün testlerimiz bu alanda yapılıyor olacak. Bu alanın şöyle bir önemi var: Üniversite öğrencileri, hastaneler, kamu binaları herkes bu imkanı test edebiliyor olacak ve 5G'nin getirmiş olduğu fırsatları değerlendirmiş olacağız."

Sahte uygulamaları karşı ne yapılmalı?

Mobil Uygulama Mağazalarında yer alan sahte uygulamalara karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Sayan, bu konuda yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Mobil uygulama mağazalarında vatandaşlarımızın kişisel verilerini elde etmeye yönelik olarak bazı uygulamalar yer almakta. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde E-Devlet, SGK, HGS, E-Okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarında uygulamadan 32'sinin sahte olduğunu ve bu sahte mobil uygulamaların bir kısmının zararlı aktivite içerdiğini tespit ettik. İsmi SGK, HGS, E-Okul olan sahte uygulamalardan 32'sinin vatandaşların verilerini alabildiğini tespit ettik ve bu uygulamalar kurulum esnasında gereksiz izin istemekte, kişisel verilere ulaşabilmekte. Bir diğer sahtecilik uygulaması da bankacılık uygulamalarında görülüyor. Kişilerin SMS bilgisine kadar erişim izni alan sahte uygulamalar bankacılık uygulamalarındaki bir defaya mahsus üretilen şifrelerin dolandırıcılık faaliyetlerine ulaşmasına yol açabiliyor. Bu konuda vatandaşlarımız sadece bilenen mecralardan bu uygulamaları indirmeli, mağazalardaki uygulamaların sahte olup olmadığını anlamak için ise indirme sayısı, kullanıcı yorumları, yayıncı ve iletişim bilgilerine bakması gerektiği konusunda uyarmak istiyorum."

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