E-Devlet, SGK, HGS, E-Okul gibi bir çok uygulamanın sahtesini çıkardılar. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan'dan önemli uyarılar.
E-Devlet, SGK, HGS, E-Okul sanıp indirmeyin
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, "Mobil Uygulama Mağazalarında ismi E-Okul, E-Devlet, SGK, HGS olan 32 sahte uygulamayı tespit ettik. Vatandaşlarımız, kişisel verilere ulaşan bu uygulamaların sahte olup olmadığını anlamak için indirme sayısı, kullanıcı yorumları, yayıncı ve iletişim bilgilerine baksın" dedi.
BTK Başkanı Sayan, Türkiye Bilişim Derneği tarafından 34'üncüsü düzenlenen Bilişim Kurultayı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Sayan, dijital dönüşüm kapsamında oluşturulan ulusal geniş bant planıyla ilgili strateji taslağının oluşturulduğunu, yarın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından bu planın açıklanacağı müjdesini verdi.
Mobil geniş bant stratejisiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Sayan, "Mobil alanda güçlü bir iletişim altyapısı kurmadan dijital dönüşüm gerçekleştirmek mümkün olamaz. Güçlü altyapı olmadan güçlü Türkiye hedefine ulaşamayız. Altyapının ilerlemesi için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
5G ne zaman hayata geçecek?
5G ile ilgili çalışmalara başlandığını ve bu kapsamda 5GTR Forumunu kurduklarını hatırlatan Sayan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"5G Türkiye Forumunun ilk sacayaklarını oluşturmak üzere 5G Mahallesi Projemizi hayata geçirdik. ODTÜ-Hacettepe ve Bilkent Teknokent bölgesini 5G alanı olarak belirledik ve bütün testlerimiz bu alanda yapılıyor olacak. Bu alanın şöyle bir önemi var: Üniversite öğrencileri, hastaneler, kamu binaları herkes bu imkanı test edebiliyor olacak ve 5G'nin getirmiş olduğu fırsatları değerlendirmiş olacağız."
Sahte uygulamaları karşı ne yapılmalı?
Mobil Uygulama Mağazalarında yer alan sahte uygulamalara karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Sayan, bu konuda yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:
"Mobil uygulama mağazalarında vatandaşlarımızın kişisel verilerini elde etmeye yönelik olarak bazı uygulamalar yer almakta. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde E-Devlet, SGK, HGS, E-Okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarında uygulamadan 32'sinin sahte olduğunu ve bu sahte mobil uygulamaların bir kısmının zararlı aktivite içerdiğini tespit ettik. İsmi SGK, HGS, E-Okul olan sahte uygulamalardan 32'sinin vatandaşların verilerini alabildiğini tespit ettik ve bu uygulamalar kurulum esnasında gereksiz izin istemekte, kişisel verilere ulaşabilmekte. Bir diğer sahtecilik uygulaması da bankacılık uygulamalarında görülüyor. Kişilerin SMS bilgisine kadar erişim izni alan sahte uygulamalar bankacılık uygulamalarındaki bir defaya mahsus üretilen şifrelerin dolandırıcılık faaliyetlerine ulaşmasına yol açabiliyor. Bu konuda vatandaşlarımız sadece bilenen mecralardan bu uygulamaları indirmeli, mağazalardaki uygulamaların sahte olup olmadığını anlamak için ise indirme sayısı, kullanıcı yorumları, yayıncı ve iletişim bilgilerine bakması gerektiği konusunda uyarmak istiyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.