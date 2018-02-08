e-Devlet şifresini unutan vatandaşlar, şifrelerini yenilemek için internet üzerinde araştırma yapmaya başladı. Şifresini yenilemek ve e-Devlet sistemine giriş yapmak isteyen vatandaşlar, "e-Devlet şifre yenileme" ve "e-Devlet şifre sıfırlama" aramalarını internet üzerinde arttırdı. Peki e-Devlet şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? İşte e-Devlet şifre sıfırlama işlemine dair detaylar.

e-DEVLET ŞİFRE YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kamu ve devlet hizmetlerinin kolayca yapıldığı e-Devlet sistemine giriş yapmak için en çok kullanılan yöntemlerden birisi de T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş işlemidir. Vatandaşlar, PTT merkezlerinden e-Devlet şifresini almakta ve bu şifreler ile sisteme giriş yapmaktadır.

Ancak şifresini unutan vatandaşlar, e-Devlet şifresini nasıl yenileyebileceğini araştırma yapmaya başladı. e-Devlet şifresini unutanlar için şifre sıfırlama ekranı yer almaktadır ve bu ekran üzerinden şifre sıfırlanabilir.

e-DEVLET ŞİFRE SIFIRLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet şifre yenileme işlemi için aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz;

160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezi ile görüşmek,

PTT şubelerinden yeni şifre zarfı almak, (4 TL işlem ücreti)

Daha önceden cep telefonu onaylandıysa, cep telefonuna gelen SMS kodu ile şifre sıfırlamak,

Daha önceden e-posta onaylandıysa, e-posta adresine gelecek olan kod ile şifre sıfırlamak,

İnternet bankacılığı yoluyla müşterisi olduğunuz bankanın internet şubesi sayfasına giriş yaparak e-Devlet şifresine ihtiyaç duymadan e-Devlet'e giriş yapabilir ve şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısıysanız, bunlardan biri ile de sisteme giriş yaparak şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Yukarıdaki seçenekler ile e-Devlet şifresi yenilenmektedir.

Şifrenin kaybedilmesi, unutulması vb. durumlarda PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. Bu işlem masrafı dışında herhangi bir yıllık ücret ödenmesi söz konusu değildir.

Öte yandan yurt dışında yaşayan vatandaşlar da Elçilik ve Konsolosluk yardımıyla ücretsiz olarak e-Devlet şifresini temin edebilirler.

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