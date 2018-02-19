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E-Devlet Sistemine İlk Giriş

E-Devlet sistemine eğer ilk defa giriş yapıyorsanız bir takım adımları tamamlamanız gerekmektedir. PTT’den zarf içerisinde aldığınız e-Devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile e-Devlet resmi internet sayfasına giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra sistem otomatik olarak sizi şifre oluşturma adımlarına yönlendirecektir. Bu aşamada sizden istenen kişisel bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz. Bilgileri doldurduktan sonra kendinizin belirlediği yeni e-Devlet şifresini oluşturabilirsiniz. Vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli nokta ise e-Devlet şifresinin gizliliğidir. E-Devlet şifresini kamu kurum ve kuruluş personelleri dahil hiç kimse ile paylaşmayınız. Kendi güvenliğiniz adına bu uyarıyı dikkate almalısınız. Çünkü e-Devlet sistemi üzerinde birçok kişisel bilginiz yer alıyor.